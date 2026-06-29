Für das Erreichen einer neuen Bestmarke könnten die SMI-Schwergewichte erneut eine zentrale Rolle spielen. In der vergangenen Woche waren es vor allem die Aktien von Novartis und Nestlé, die mit Kursgewinnen von 6,5 respektive 6 Prozent zu den Top vier im Leitindex zählten und so für Auftrieb sorgten. Roche folgte mit einem Plus von 4,9 Prozent etwas abgeschlagen, doch scheint Bewegung in die bisher trägen Titel zu kommen. Seit März pendeln die Aktien in einer engen Bandbreite zwischen 310 und 330 Franken. Am Freitag versuchten sie den Ausbruch nach oben. Am Montag, kurz nach Handelstart, steigen sowohl Nestlé als auch Roche um 0,6 respektive 0,4 Prozent.