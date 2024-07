«SonntagsZeitung»:

An der diesjährigen Feier zum 1. August wird kein Bundesratsmitglied eine Rede auf dem Rütli UR halten. Eigentlich hätte ein bürgerliches Mitglied des Bundesrats auftreten sollen, wie die «SonntagsZeitung» schrieb. Alle Bundesratsmitglieder von SVP und FDP sagten jedoch ab, wurden zu spät oder gar nicht angefragt. Albert Rösti (SVP) sei mit sieben Auftritten schon zu verplant. Karin Keller-Sutter (FDP) wird am Nationalfeiertag in New York vor Auslandsschweizern sprechen. Guy Parmelin (SVP) habe keine Einladung erhalten, hätte aber auch einen zu vollen Terminkalender. Die Verwalterin der Rütliwiese, die schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, sehe es nicht negativ, dass kein Bundesratsmitglied auftrete. In diesem «Übergangsjahr» wolle man dem Thema Gemeinnützigkeit mehr Gewicht geben.