Die Schweiz ist seit 15 Jahren an der Spitze des Globalen Innovationsindexes, der mit Dutzenden von Indikatoren unter mehr als 130 Ländern erstellt wird. Die ersten drei Plätze sind dieselben wie vor einem Jahr, gefolgt von Südkorea, das sich um zwei Ränge verbessert hat, und Singapur, das um einen Platz zurückgefallen ist.