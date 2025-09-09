Die Forscher des IMD erklärten den Wandel mit einer «perfekten Sturmfront» an Krisen, darunter Kriege in Europa und im Nahen Osten, die Teuerung bei Energie und Lebensmitteln sowie eine allgemeine geopolitische Unsicherheit. Vor allem Führungskräfte unter 40, die bereits zwei Rezessionen erlebt haben, seien weniger risikobereit und verlangten klare finanzielle Anreize, bevor sie eine internationale Karrierechance wahrnehmen, hiess es.