Die Schweiz bleibt an der Spitze – Deutschland hingegen rutscht in einer Studie des Industrieverbands BDI und der Unternehmensberatung Roland Berger zum Vorjahr um zwei Ränge auf den zwölften Platz von insgesamt 35 untersuchten Volkswirtschaften ab. Die Analyse wurde am Mittwoch in Berlin veröffentlicht. Andere Länder hätten ihr Engagement in Sachen Innovation ausgeweitet und seien aufgerückt, hiess es darin.