Auch kleine Budgets kommen auf ihre Kosten

Schnäppchen winken laut E-Domizil-Chef Rumpel in den Regionen Lenk BE, Scuol GR oder Leukerbad VS. Dort müssen Feriengäste durchschnittlich 167 bis 175 Franken pro Nacht auf den Tisch legen. Wer bei Reka ein preislich attraktives Angebot ergattern will, sollte die Augen im Tessin offen halten, meint Bunte von Parahotellerie Schweiz.