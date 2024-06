Der 45-jährige David Dorn ist seit 2014 Professor für Wirtschaft an der Universität Zürich. Er ist und war auch an anderen renommierten ausländischen Universitäten tätig, darunter das Cemfi in Madrid, die Harvard-Universität, das Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston und die University of California in Berkeley. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Arbeitsmärkte, Globalisierung, technologischer Wandel sowie Ungleichheit und Polarisierung in der Gesellschaft.