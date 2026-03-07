Die Stiftung arbeitet vor allem in den Regionen Tschernihiw, Charkiw, Donezk und Cherson, mit schweren Raupenfahrzeugen, Drohnen, Metalldetektoren und Spürhunden. 30 Kilometer vor der Front ist Schluss, weil der Einsatz rein humanitär ist. FSD-CEO Hansjörg Eberle hofft, dass die Schweiz ihre finanzielle Hilfe über 2027 hinaus verlängert. Er prognostiziert: Weitere internationale Geldgeber werden sich zurückziehen. «Die Bedeutung des Schweizer Engagements wird weiter zunehmen.»

Über die schwindende internationale Unterstützung sorgt sich auch Privitelli. Er wirbt deshalb für einen internationalen Fonds zur Minenräumung, der stabile Geldflüsse sichern soll. Das GICHD leitet das Projekt. Die Ukraine will in zehn Jahren 80 Prozent der kontaminierten Fläche säubern – ein ehrgeiziges Ziel. Ohne ausländische Hilfe ist das nicht zu schaffen.

Spürhunde sind bei Minensuche zentral

Privitelli betont jedoch, dass ukrainische Teams in der technischen Innovation beeindruckende Fortschritte machen – nicht nur bei der Entwicklung von Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern, sondern auch im humanitären Bereich. Zusammen mit seinem Team hat er Anfang Februar eine ukrainische Fabrik zur Produktion moderner Metalldetektoren besucht. Die Detektoren seien leicht, leistungsstark und vergleichsweise günstig, sagt er. Sie würden bereits in andere Krisengebiete exportiert.

Die ukrainischen Geräte hätten aber dasselbe Manko wie alle Produkte auf dem Markt: Sie können nur Metall, aber keinen Sprengstoff aufspüren. «Ich wünsche mir eine intelligente Nase, die Sprengstoff aufspüren kann – wie Hunde», sagt Privitelli.