Die Regierung betonte, Russland müsse in den Prozess einbezogen werden. Das Ausbleiben einer Einladung begründete sie damit, dass Moskau wiederholt erklärt hatte, es habe kein Interesse an einer Teilnahme. Der Kreml bezeichnete die Schweiz als «offen feindselig». Insbesondere wegen ihrer Beteiligung an den EU-Sanktionen gegen das Land sei die Schweiz nicht fähig, bei Friedensbemühungen zu vermitteln.