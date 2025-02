Welche Unternehmen sind besonders betroffen?

Die grossen Unternehmen können besser mit den Zöllen umgehen als KMU. Weil sie schon in diversen Märkten produzieren, finden sie eher Umgehungswege. Statt von China aus exportieren sie von Vietnam aus nach Amerika. KMU haben diese Möglichkeit meistens nicht. Und wenn wir wieder auf die Börsen zurückkommen: Da sind üblicherweise die grossen Firmen kotiert, nicht die KMU. Von dem her wird die Auswirkung auf die Börsen nicht so gravierend sein - solange nicht eine Rezession aufkommt.