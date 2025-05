Die Finanzchefs sind so etwas wie Seismografen der Stimmung in der Wirtschaft – als Hüter der Zahlen im Unternehmen spüren sie sofort, wenn etwas schiefläuft. Zweimal jährlich fühlt das Beratungsunternehmen Deloitte den Zahlenprofis den Puls und befragt die Chief Financial Officers (CFOs) von über 100 Schweizer Unternehmen.