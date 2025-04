Das Zürcher Fintech Amnis hat zehn Millionen Franken an frischem Kapital erhalten. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von Swisscom Ventures. Amnis bietet Lösungen für KMUs an, die ihnen den internationalen Handel erleichtern sollen – zum Beispiel bei grenzüberschreitenden Zahlungen. Diese Meldung ist ein kleiner Lichtblick für die Branche, die von Risikokapitalgebern immer mehr verschmäht wird. Zwar war es für alle Schweizer Jungunternehmen schwieriger, im vergangenen Jahr an Geld zu kommen, aber die Fintech-Branche hat es besonders hart getroffen. Zu diesem Schluss kommt die neuste «IFZ FinTech-Study» der Hochschule Luzern. Mit einem Volumen von rund 300 Millionen Franken liegen die investierten Mittel nur noch bei der Hälfte gegenüber dem Rekordjahr 2022. Die Schweiz folgt damit einem internationalen Trend. Weltweit wird seit 2021 immer weniger Venture Capital in Fintechs investiert.