Das ist wenig überraschend: Nirgends zeigt sich die Misere so ausgeprägt wie beim Schweizer Symbolkäse schlechthin. Sowohl im In- als auch im Ausland verlieren die Konsumentinnen und Konsumenten nach und nach die Lust am urchigen Traditionsprodukt. Seit 2015 schrumpfte die Produktion um ein Drittel – im selben Masse verschwanden auch die Käsereibetriebe. Nun schlagen der US-Zollhammer und die sinkende Kaufkraft in der EU zusätzlich auf den Export. Und eine Rinderseuche, die der Schweiz immer näher kommt, hilft wenig, um dem Emmentaler wieder ein attraktives Image zu geben. Wie ergeht es dem Käse in diesem Sturm?