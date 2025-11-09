Lange Öffnungszeiten alleine sind nicht genug, um die Jungen anzuziehen. Besonders beliebt sind eine breite Auswahl an frisch zubereiteten Speisen. «Sandwiches und Fertigsalate im Kühlregal reichen nicht – gefragt sind frische, hausgemachte warme und kalte Gerichte.» Um die Gunst dieser Kundschaft buhlen vor allem Coop Pronto, Migrolino und die Läden von Avec, die zu Valora gehören. Viele der Shops befinden sich bei Bahnhöfen und Tankstellen, wobei Letztere vor Herausforderungen stehen: «Tankstellenshops sollten sich bewusst sein, dass Kraftstoff seine Rolle als Zugpferd fürs Geschäft immer mehr verliert», sagt Cavadini. Das Elektroauto können viele auch zu Hause aufladen.