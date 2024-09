1. Das Steuerparadies liegt am Zürichsee

Rund um den Zürichsee lebt es sich besonders angenehm. Nicht nur wegen der Aussicht, sondern auch dank tiefer Steuern. Den Titel des Schweizer Steuerparadieses schnappt sich dieses Jahr Freienbach SZ. Eine ledige Einzelperson zahlt dort durchschnittlich 8,13 Prozent Einkommenssteuer. Den tiefen Steuersatz kann sich die Nobelgemeinde am westlichen Zürichsee-Ufer auch dank einiger prominenten und schwerreichen Bewohnern leisten. So wohnt Banker-Legende und Investor Martin Ebner (79) in Freienbach. Die «Bilanz» schätzt sein Vermögen auf 3 bis 3,5 Milliarden Franken. Unternehmer und Olympiasieger Hausi Leutenegger (84) ist ebenfalls dort zu Hause.