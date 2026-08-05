Schweizer und europäische Perspektive

Erste Berichte über die Handelsbeschränkungen lösten Kurseinbrüche bei chinesischen Anbietern aus: Die Aktie von Zhongji Innolight fiel um bis zu 14 Prozent. Die Titel von europäischen und Schweizer Unternehmen legten dagen zu - Nokia zog in Helsinki um fast 6,5 Prozent an, Huber+Suhner in Zürich um knapp 3,5 Prozent auf 197,40 Franken.