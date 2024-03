Die Ernennung eines neuen Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank könnte eine Steilvorlage für die Schweiz sein, grundlegende Reformen umzusetzen. Der Abschied von Thomas Jordan im September böte einen natürlichen Anlass, Reformen in der konservativen Institution anzugehen. Doch die Mehrheit der Parlamentarier in Bern, die es in der Hand hätte, zeigt wenig Interesse.