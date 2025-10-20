Am Donnerstag bricht so etwas wie eine neue Ära in der Kommunikation der der Schweizerischen Nationalbank (SNB) an. Sie wird erstmals eine Zusammenfassung ihrer Zinssitzung vom September veröffentlicht und den Anlegern so mehr Transparenz zur Geldpolitik bieten. Doch Können Investoren zusätzliche Erkenntnisse zu den Zinsentscheiden und der Währungspolitik erwarten?