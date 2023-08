Generell ist das Nettovermögen aller 17 reichsten Menschen der Welt in diesem Jahr gestiegen, vor allem dank der Kursgewinne an der Börse in den letzten Monaten. Diese Zahlen können jedoch stark schwanken. Als zum Beispiel die Tesla-Aktien im November 2021 ein Allzeithoch erreichten, wurde Musks Nettovermögen auf 340 Milliarden Dollar geschätzt. Doch nur acht Monate später fiel es auf 125 Milliarden Dollar, was dem kontroversen Unternehmer einen Guinness-Weltrekord für den grössten Geldverlust in einem Jahr einbrachte.