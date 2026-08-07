Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen ist auf über 5 Prozent gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit 2007 erreicht, obwohl sie sich seit der Fed-Sitzung teilweise wieder erholt hat. Gleichzeitig hat der Dollar im vergangenen Monat gegenüber fast allen Währungen der G10-Staaten an Wert verloren, trotz höherer US-Renditen, die ihn normalerweise stützen würden. «Bessent und Warsh sind ein doppelter Schlag für die globalen Märkte, den Anleger nicht ignorieren können», sagte Rajeev De Mello, Global Macro Portfolio Manager bei Gama Asset Management, der unter anderem aufgrund der politischen Unsicherheit US-Staatsanleihen und den Dollar verkauft.