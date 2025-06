Das Wirtschaftswachstum beeinflusst auch die Geldpolitik. Stellt das Jahr 2025 die Notenbanken vor eine besondere Herausforderung?

Ja es ist eine Herausforderung, weil es keine Sichtbarkeit und Klarheit gibt. Die Fed weiss nicht, was in Bezug auf die Zölle, den Haushalt oder die Steuerpolitik passieren wird. Dennoch war die Inflation rückläufig und liegt im Zielbereich. Auch das Wachstum in den USA ist bis auf Weiteres sehr robust und in Europa stabil. Die Fed ist also ziemlich gut aufgestellt und kann es sich leisten, geduldig zu sein.