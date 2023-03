Im Rahmen des im Juni eingeleiteten Straffungszyklus hat die SNB ihren Leitzins bereits um 175 Basispunkte angehoben; die nächste vierteljährliche Entscheidung steht in zwei Wochen an. Der Median einer Bloomberg-Umfrage geht von einer weiteren Anhebung um einen halben Punkt am 23. März aus, doch einige Ökonomen erwarten nun, dass die Verantwortlichen unter der Leitung von Jordan auf den erneuten Inflationsdruck mit einer Anhebung um 75 Basispunkte reagieren werden. Das erwarten auch die Ökonomen der Credit Suisse. Danach rechnen sie gar mit einem weiteren Zinsschritt um 50 Basispunkte.