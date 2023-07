Die Schweizer Exportwirtschaft schien sich mit der starken Landeswährung abgefunden zu haben. Nun warnte der Uhrenhersteller Swatch (die haben doch heute brilliante Zahlen präsentiert, nicht?) am Donnerstag, dass sich das 'ungünstige Währungsumfeld' negativ auf den Umsatz im zweiten Halbjahr auswirken könnte. Wie gross ist die Gefahr für Schweizer Exporteure, der vom starken Franken ausgeht?

Klar ist, dass nicht jedes Unternehmen 'Hurra' schreit, wenn der Franken aufwertet. Wenn ich als Schweizer Unternehmen mein Geld im Ausland verdiene und den Euro oder den US-Dollar in Franken umtausche, sinkt mein Umsatz. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist es aber so, dass die positiven Effekte der im internationalen Vergleich niedrigeren Inflation die Aufwertungen des Franken überkompensieren. Dies wird mittels handelsgewichteten effektiven realen Wechselkurses des Franken sichtbar gemacht. Wenn man also den Franken gegenüber den wichtigsten Handelspartner unter Einbezug der jeweiligen Inflationsdifferenz betrachtet, ist sogar eine Abwertung der eidgenössischen Valuta feststellbar. Die Industrie dürfte sich als gesamtes deshalb nicht beklagen, denn die Wettbewerbsfähigkeit hat nicht gelitten.