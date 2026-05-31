Die Rendite der Bundesobligationen ist von 0,3 zeitweise auf 0,6 Prozent gestiegen, was den Franken stützt. Bleiben die so hoch?

Wir befinden uns in einem neuen Bereich. Betrachtet man die globale Zinsentwicklung, so zeigt sich zwischen dem 10- und dem 30-jährigen Teil der Zinskurve eine Versteilung. Und das passiert in den USA, in der Eurozone, in Japan, praktisch überall. Das spiegelt sich mehr oder weniger stark in der steigenden Inflationsrisikoprämie und auch in der steigenden Fiskalrisikoprämie wider, und das in vielen Ländern, insbesondere in Grossbritannien - und das aus gutem Grund (lacht). Die Schweiz widerspiegelt also die globalen Faktoren. Das ergibt durchaus Sinn. Die Renditen längerfristiger Anleihen waren zu lange zu niedrig und normalisieren sich nun wieder. Es handelt sich um eine neue Bandbreite, nicht um eine Ausnahmeerscheinung.