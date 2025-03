Seit dem unerwartet grossen Zinsschritt der Notenbank um 50 Basispunkte im Dezember ist die Inflation in der Schweiz weiter in Richtung der unteren Grenze der SNB-Zielspanne von null bis zwei Prozent gesunken. Im Februar lag die Jahresteuerung mit 0,3 Prozent auf dem tiefsten Stand seit fast vier Jahren. Die jüngste Abwertung des Frankens könnte den Preisdruck in nächster Zeit jedoch erhöhen.