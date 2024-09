cash: Herr Gitzel, die Schweizerische Nationalbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1 Prozent gesenkt. Was hat die SNB davon abgehalten, den Zins um 50 Basispunkte zu senken, wie dies zunehmend an den Märkten erwartet worden war?

Thomas Gitzel: Ja, das wäre eine Option gewesen, vor allem weil die bedingte Inflationsprognose für die kommenden Jahr so deutlich nach unten genommen wurde. Die SNB hat sich stattdessen für einen anderen Weg entschieden und die Kommunikation angepasst. Die Währungshüter wurden für ihre Verhältnisse ungewöhnlich deutlich, was den weiteren Zinspfad anbelangt. Während die Zinssenkung erwartet worden war, erstaunt dann doch die verhältnismässig klare Aussage bezüglich der kommenden Zinssitzungen: In den nächsten Quartalen könnten weitere Zinssenkungen erforderlich werden, heisst es in der Medienmitteilung. Diese klare Kommunikation hinsichtlich des weiteren Zinspfades ist einer grossen Zinssenkung ebenbürtig. Dies ist beinahe eine "Forward Guidance", was es so in den vergangenen Jahren bei der SNB nicht gegeben hat.