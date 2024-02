Dauerstreiks, wirtschaftlicher Abschwung, politischer Streit: In Deutschland ist die Stimmung nicht gut. Hat dies Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung? Und kann das auch auf die Schweiz abfärben?

Zunächst einmal muss die Situation in Deutschland richtig eingeordnet werden. Deutschland leidet primär unter der schwachen Weltwirtschaft. Kein anderes G7-Land hat so einen hohen Exportanteil am Bruttoinlandsprodukt wie Deutschland. Das Nachbarland kann andererseits der schwachen Exportwirtschaft keine binnenwirtschaftliche Dynamik entgegensetzen. Deshalb ist die Stimmung so schlecht. Für die Schweiz ist Deutschland nach den USA die wichtigste Exportdestination. Insofern schlägt die wirtschaftliche Schwäche in Deutschland auch auf die Schweiz durch. Aber beide Nationen, also sowohl Deutschland als auch die Schweiz, hängen mit ihren Industrien an internationalen Lieferketten. Will heissen, verbessert sich die Situation in Deutschland, wird dies auf einen besseren Welthandel zurückzuführen sein, wovon dann ganz automatisch auch die Schweiz profitiert.