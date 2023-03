Für Daniel Kalt, Chefökonom für die UBS in der Schweiz, dürfte die SNB ähnlich argumentieren wie die EZB letzte Woche. Die SNB dürfte am Donnerstag angesichts der jüngst gar wieder angestiegenen Inflation einen weiteren Dreh am Leitzins vornehmen. "Bislang sind wir von einem 50-Basispunkte-Schritt ausgegangen, es würde aber nicht überraschen, wenn es nur 25 Basispunkte werden", fügt Kalt auf Anfrage von cash.ch an.