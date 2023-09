Viele Ökonomen erwarten aufgrund der anhaltenden Inflationsrisiken eine Erhöhung der SNB-Leitzinsen im September um nochmals 25 Basispunkte auf dann 2 Prozent. Die Jahresteuerung in der Schweiz hat sich im August allerdings stabil gezeigt. Sie verharrte im August 2023 bei 1,6 Prozent. In den ersten beiden Monaten 2023 war die Teuerung in der Schweiz noch wegen höherer Strom- und Flugpreise bis auf 3,4 Prozent angestiegen, seither ging es wieder kontinuierlich abwärts.