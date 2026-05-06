Als Folge des schleppenden Geschäftsganges will sich Sonova künftig schlanker aufstellen. Im Rahmen eines Strategieupdates Ende März kündigte das Unternehmen aus Stäfa an, sich von seinem Audiogeschäft für Endkunden, zu dem auch die vor fünf Jahren übernommenen Aktivitäten von Sennheiser gehören, trennen zu wollen. Gleichzeitig will das Unternehmen aber auch mit Übernahmen wachsen.