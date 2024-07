Seit Ende Juni hat der Yen gegenüber dem Dollar vier jeweils neue Tiefststände erreicht, was den Druck auf die Behörden in Tokio erhöht, wieder in den Markt einzusteigen, um die Verluste einzudämmen. Potenzielle Auslöser für scharfe Schritte und offizielle Interventionen gibt es zuhauf, vom Trommelwirbel der Wirtschaftsdaten bis hin zu politischen Unsicherheiten in Europa oder den USA. Eine Zinserhöhung und eine Reduktion der Anleihenkäufe durch die Bank of Japan (BoJ) könnte dem unter Druck geratenen Yen etwas Erleichterung verschaffen.