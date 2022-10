Strategieanpassungen gehen nicht weit genug

Angesichts dieser Vielzahl von Neuigkeiten rückt das Ergebnis für das dritte Quartal in den Hintergrund. Aufgrund milliardenschwerer Wertberichtigungen auf latenten Steuerguthaben schreibt die Grossbank einen Verlust in Höhe von gut 4 Milliarden Franken. Ausserdem erleidet sie im dritten Quartal einen Abfluss von Kundengeldern in Höhe von fast 13 Milliarden Franken. Mit Blick auf die Kosten und Erträge fällt das dritte Quartal allerdings nicht ganz so schwach aus, wie man meinen könnte.