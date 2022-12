Am Samstag weiht der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Deutschlands erstes schwimmendes FSRU in Wilhelmshaven ein. Künftig soll das Flüssiggas hier direkt - und nicht über Rotterdam oder andere Häfen - importiert und dann in Gas verwandelt werden. Umweltaktivisten ist da nicht so zum Feiern zumute. Nicht nur, weil sie einen fossilen "Lock-in" fürchten, sondern auch weil die Entspannung an der Preisfront mit einer wahren Renaissance der Kohlekraftwerke einhergeht.