Anleger sind nicht bereit, Bargeld auf einem Aktienmarkt zu riskieren, der so stark schwankt wie seit mindestens 1997 nicht mehr. Stattdessen entscheiden sich Investoren für zweijährige US-Staatsanleihen, die die höchste Rendite seit 2007 bieten. Einjährige Anleihen zahlen fast genauso viel aus, und obwohl beide hinter den jüngsten Inflationswerten zurückbleiben, ist das besser als die 20-prozentige Talfahrt des S&P 500 in diesem Jahr. Alles in allem bringen festverzinsliche Anlagen im Vergleich zu Aktien die bessere Rendite.