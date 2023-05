Martin steht für eine schnelle Umsetzung

Ermotti stand damals an der Spitze der Bank und trieb die Fokusverlagerung vom Investmentbanking auf das weniger volatile Geschäft des Wealth Managements voran. Martin konzentrierte sich als Stabschefin von Andrea Orcel, dem damaligen Leiter der UBS- Wertpapierabteilung, darauf, “die gute Bank von der schlechten Bank” zu trennen, wie sie sich 2018 in einem Interview mit Waters Technology erinnerte. “Wir mussten entscheiden, was wir mit dem Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren tun wollten und auch mutig definieren, was wir nicht tun wollten”, führte sie im Gespräch mit der Online-Nachrichtenseite aus. “Die Umsetzung war schnell — es war schmerzhaft, aber es war schnell.” Martins Ex-Chef Orcel steht inzwischen der italienischen UniCredit SpA vor.