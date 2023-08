Private Banking ist eine kleine Welt

Ein Sprichwort besagt, dass sich ehemalige Kollegen zufällig in einer Schrotflintenehe befinden, die keine der beiden Seiten wollte. In der neuen Führungsriege wird beispielsweise Adeline Chien von der UBS "Leiterin Hongkong und Südostasien“ sein, während Rickie Chan von der Credit Suisse "Leiterin des Greater-China-Geschäfts in Hongkong“ sein wird. Sie waren vor einem Jahrzehnt Kollegen bei Barclays. In der Zwischenzeit wird Young wieder mit Benjamin Cavalli zusammenarbeiten – sie war seine Stellvertreterin bei Credit Suisse.