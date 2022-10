"Wir bereiten uns auf härtere Zeiten vor", sagte CEO Ralph Hamers am Dienstag vor Analysten anlässlich der Ergebnisse zum dritten Quartal. Er verwies dabei vor allem auf die aktuellen makroökonomischen und geopolitischen Unwägbarkeiten. Stichworte sind unter anderem die anhaltend hohe Inflation, der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise in Europa sowie die Nachwirkungen der Corona-Pandemie.