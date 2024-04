Was bedeutet die neue Giga-Bank UBS für den Finanzplatz Schweiz? Fluch oder Segen?

Die UBS ist in der heutigen Bankenstruktur der Schweiz der Mammutbaum im Schrebergarten. Sie ist für die Schweiz nicht nur als finanzielles Risiko zu gross. Ohne es zu wollen, hat sie auch ein Übergewicht in der politischen Diskussion. Die Verantwortlichen – Sergio Ermotti und Colm Kelleher – haben es in bewundernswerter Weise geschafft, die UBS als verantwortungsvolle, sichere, eher zu kleine und sogar ein bisschen sympathische Bank darzustellen. Längerfristig muss man aber die Bankenstruktur emotionslos betrachten. Da bleibt dann einfach das Klumpenrisiko für die Eidgenossenschaft.