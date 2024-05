Iqbah Khan, als Leiter der Vermögensverwaltung einer der grossen Favoriten für die Nachfolge Ermottis, muss seinen Job in Zukunft teilen. An seiner Seite wird in Zukunft überraschend Rob Karofsky stehen, der rund sechs Jahre die UBS-Investmentbank geleitet hat. Khan wird mit seiner Familie nach Asien ziehen.