Ein Ereignis hat die UBS in den vergangenen Tagen speziell betroffen. Die US-Notenbank Fed hat zwar eine weitere Zinssenkung vorgenommen, aber deutlich zaghaftere Schritte als bislang angenommen in Aussicht gestellt. Neu wird für 2025 nur noch mit zwei statt wie bisher mit vier Zinssenkungen gerechnet. So dürfte der geldpolitische Schlüsselsatz um 50, nicht um 100 Basispunkte weiter fallen.