«Wir haben alle wichtigen Meilensteine für 2024 erreicht und das Integrationsrisiko deutlich verringert», erklärte Konzernchef Sergio Ermotti am Dienstag. Von den Fortschritten sollen auch die Anleger profitieren. Fast sechs Milliarden Dollar könnten im laufenden Jahr in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre fliessen. Der Geldsegen hängt teilweise allerdings davon ab, wie weit der Bundesrat die Kapitalvorschriften verschärft.