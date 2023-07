Die UBS hat sich jetzt für die übernommene CS mit Behörden in den USA, Grossbritannien sowie auch in der Schweiz wegen des Archegos-Falls geeinigt, wie am Vorabend bekannt wurde. Die Grossbank zahlt zur Strafe für die Verfehlungen insgesamt 388 Millionen US-Dollar an die US-Notenbank und an die britische Aufsichtsbehörde. Gleichzeitig hat die Finma das Verfahren gegen die CS abgeschlossen.