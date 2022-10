Die grundlegende Neuaufstellung des Schweizer Geldhauses gerät in Sichtweite. So hat die Bank kürzlich einen Verkaufsprozess für das US-Geschäft der Credit Suisse Asset Management (CSAM) eingeleitet, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Unterdessen erwägen Abu Dhabi und Saudi-Arabien unabhängig voneinander, ob sie Geld in die Investmentbank oder andere Sparten stecken sollen. In allen diesen Fällen sind freilich noch keine Entscheidungen getroffen worden.