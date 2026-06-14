Der Börsengang von SpaceX bricht zahlreiche Rekorde: Mit einem Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar ist dies das grösste Debüt der Geschichte. Noch nie zuvor hat ein Unternehmen aus dem Stand eine Marktkapitalisierung von 1,75 Billionen Dollar erreicht. Die Weltraum- und KI-Firma des Milliardärs Elon Musk hat in den ‌vergangenen knapp ⁠25 Jahren die Raumfahrt revolutioniert. Nachfolgend eine Übersicht der wichtigsten Stationen: