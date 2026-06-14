Der Börsengang von SpaceX bricht zahlreiche Rekorde: Mit einem Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar ist dies das grösste Debüt der Geschichte. Noch nie zuvor hat ein Unternehmen aus dem Stand eine Marktkapitalisierung von 1,75 Billionen Dollar erreicht. Die Weltraum- und KI-Firma des Milliardärs Elon Musk hat in den vergangenen knapp 25 Jahren die Raumfahrt revolutioniert. Nachfolgend eine Übersicht der wichtigsten Stationen:
0er Jahre
März 2002: Elon Musk gründet SpaceX. Er nutzt dafür Mittel, die er aus dem Verkauf des Zahlungsabwicklers PayPal erhalten hat.
März 2006: Erster Start der Rakete «Falcon 1». Der Testflug scheitert.
September 2008: Der «Falcon 1» gelingt ihr erster erfolgreicher Testflug. Sie ist die erste von einem Privatunternehmen entwickelte Flüssigtreibstoff-Rakete, die eine Erdumlaufbahn erreicht.
Dezember 2008: SpaceX erhält einen ersten Auftrag der US-Weltraumbehörde Nasa zum Transport von Fracht zur Internationalen Raumstation ISS.
2010er Jahre
Mai 2012: Die Rakete «Falcon 9» befördert die wiederverwendbare Raumkapsel «Dragon» in eine Umlaufbahn. Sie ist das erste Raumschiff eines Privatunternehmens, das an die ISS andockt.
Dezember 2015: Die erste erfolgreiche Landung der wiederverwendbaren «Falcon 9». Es ist die weltweit erste kontrollierte Rückkehr einer grossen Rakete, nachdem sie ihre Fracht in eine Umlaufbahn befördert hat.
Februar 2018: Eine Schwerlastversion der «Falcon»-Rakete befördert einen Tesla Roadster und die Fahrerpuppe «Starman» ins Weltall. Musk ist auch Chef und Grossaktionär des Elektroautobauers Tesla.
April 2019: Eine für den Transport von Menschen entwickelte Variante der Raumkapsel «Dragon» explodiert bei einem Test am Boden.
Mai 2019: SpaceX befördert die ersten Starlink-Satelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn. Ein Netzwerk aus inzwischen etwa 10.000 künstlichen Trabanten ermöglicht Sprach- und Datenkommunikation von jedem Punkt der Erde.
Oktober 2020: SpaceX absolviert die 100. erfolgreiche Weltraummission.
November 2020: Die «Dragon» befördert erstmals Menschen zur ISS.
2020er Jahre
April 2021: Die Nasa erteilt SpaceX den Auftrag zum Bau einer Mondlandefähre. Die US-Weltraumbehörde will mit dem «Artemis»-Programm 2028 erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond bringen.
September 2021: Erstmals umrundet eine ausschliesslich aus Zivilisten bestehende Astronauten-Mannschaft die Erde.
November 2021: Die Nasa testet ein System zum Schutz vor dem Einschlag grosser Asteroiden. Eine Sonde soll Himmelskörper ablenken, um eine Kollision mit der Erde zu verhindern. Für diese Mission nutzt die US-Weltraumbehörde eine SpaceX-Rakete.
April und November 2023: Zwei «Starship»-Testflüge scheitern. Die Rakete und eine dazugehörige Raumkapsel sollen Menschen zum Mond beziehungsweise zum Mars befördern.
September 2024: Erstmals unternehmen Astronauten einer privaten Raumfahrtfirma einen Weltraumspaziergang.
2026 - das entscheidende Jahr
Februar 2026: Musk fusioniert seine KI-Firma xAI mit SpaceX. Mit einem Gesamtvolumen von 1,25 Billionen Dollar ist dieser Zusammenschluss der grösste der Geschichte. Musk kündigt an, dass sich SpaceX künftig auf den Bau einer dauerhaft bemannten Mondbasis konzentrieren wird.
März 2026: Die Nasa taxiert die Verzögerungen bei der Entwicklung von «Starship» auf zwei Jahre. Bis zu einer bemannten Mondlandung müssten noch einige Hürden überwunden werden.
April 2026: SpaceX reicht einen vertraulichen Antrag für einen Börsengang in den USA ein. Mit einem angepeilten Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar wäre es das grösste Debüt der Geschichte. Dabei könnte SpaceX eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,75 Billionen Dollar erreichen. Dem Börsenprospekt zufolge will sich Musk unter anderem mit Sonderstimmrechten eine ungewöhnliche Machtfülle in dem Unternehmen sichern.
Mai 2026: Insidern zufolge will Musk das Debüt von SpaceX auf den 12. Juni vorziehen. Ursprünglich war es für Ende Juni erwartet worden. Einem Medienbericht zufolge will der weltgrösste Vermögensverwalter BlackRock bis zu zehn Milliarden Dollar in den Börsengang der Weltraumfirma investieren. Am 20. Mai machte SpaceX den bisher vertraulichen Börsenprospekt öffentlich.
Juni 2026: SpaceX präsentiert sich auf zahlreichen Veranstaltungen potenziellen Investoren und Analysten. Insgesamt werden 555,6 Millionen Aktien zu einem Zuteilungs- und Festpreis von 135 Dollar zur Zeichnung angeboten. Daraus ergibt sich ein Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar und eine Marktkapitalisierung von 1,75 Billionen Dollar. Insidern zufolge war das Emissionsvolumen fast vierfach überzeichnet. Wegen seiner Grösse könnte der Raumfahrtkonzern schneller als üblich in die Börsenindizes des Anbieters MSCI aufgenommen werden. Der Konkurrent S&P Global dämpft dagegen entsprechende Erwartungen und verweist auf seine Zulassungsregeln. Sie machen unter anderem mehrere Quartale mit Gewinnen zur Voraussetzung.
(Reuters)