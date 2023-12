Was ist eine Urwahl?

Bei einer Urwahl («caucus») ist der Ablauf der Vorwahl anders als bei einer normalen Abstimmung. In Iowa etwa versammeln sich die Republikaner am Abend des Wahltages in 1700 Wahlbezirken in kleinen Gruppen, etwa in einer Schule oder einer Kirche. In Reden wird dann für die jeweiligen Bewerber geworben. Die abgegebenen Stimmen werden gezählt und von der Partei innerhalb von Stunden bekanntgegeben. Eine Briefwahl ist nicht möglich.