"Das Interesse an Investitionen in Aktien ist gestiegen“, sagte Jim DeMare, Leiter der globalen Märkte bei der Bank of America, in einem Interview am Dienstag. Im Grossen und Ganzen haben geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheit "die Anleger dazu veranlasst, ihre Strategie zu überdenken und haben Umschichtungen vorgenommen, um von den zukünftigen Möglichkeiten zu profitieren.“