Metas Mark Zuckerberg rutschte in den Rankings nach einem jüngsten Kursrückgang der Social-Media-Aktie ab. Zwar liegen die Meta-Anteilsscheine auf Jahressicht weiterhin 10 Prozent im Plus, zeitweise legten sie aber über 32 Prozent zu. Investoren wurden im vierten Quartal zunehmend skeptisch gegenüber den hohen Ausgaben für die KI-Infrastruktur und Vergütungen für Top-KI-Forscher. Laut Berichten winkt KI-Talenten ein Bonus von bis zu 100 Millionen Dollar bei einem Wechsel zum Technologiekonzern.