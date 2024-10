Bilanz: Herr de Berranger, der erste und überraschend grosse Zinsschritt der Fed hat wieder etwas Schwung in die Rally gebracht. Wie geht es an den Börsen nun weiter?

Olivier de Berranger: Seit der kräftigen Korrektur von Anfang August ist die Volatilität an den Märkten zurück. Die Schwankungen dürften in den kommenden Wochen wieder steigen. Die US-Wahlen bringen einiges an Unsicherheit mit sich.