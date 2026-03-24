Der Schweizer Franken wird derzeit als letzter sicherer Hafen bezeichnet im internationalen Anlagekontext. Sehen Sie das auch so?

Das mit dem sicheren Hafen hat auch etwas mit dem politischen System der Schweiz zu tun, für das ich sehr viele Sympathien hege. Mir gefallen der gelebte Liberalismus und die basisdemokratischen Entscheide. Wenn Leute die Entscheide fällen, bekommen sie eine Idee davon, was etwas kostet. Das führt zu besseren Entscheidungen und weniger Staatsschulden. Als Ökonom finde ich das sehr wichtig. In der Schweiz hat man das Gefühl, dass man als Bürger für seine Steuern eine gute öffentliche Infrastruktur erhält, zumindest eine bessere als in Deutschland.