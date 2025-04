Claudia Major ist seit März 2025 als Senior Vice President for Transatlantic Security Mitglied des Executive Teams des unabhängigen US Think Tanks 'The German Marshall Fund of the United States'. Der Fokus ihrer Forschungen liegen auf der NATO, der europäischen Sicherheit und den transatlantischen Beziehungen. Zuvor hat Major die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin geleitet und war unter anderem am 'Center for Security Studies' an der ETH Zürich tätig. Major ist Mitglied in verschiedenen Gremien, wie dem Beirat Innere Führung des deutschen Verteidigungsministeriums. Sie hat in Berlin und Paris Politikwissenschaften studiert und an der Universität Birmingham zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik promoviert. Claudia Major wurde zum Ritter des französischen Verdienstordens ernannt und ist Träger des estnischen Verdienstordens.